Соболенко прокомментировала победу над Барти и второй подряд выход в финал Уханя

Источник: Reuters

«Безусловно, я рада быть в финале. Позади действительно очень тяжёлый матч. Не могу сказать, что мы обе демонстрировали хороший теннис, поэтому просто рада тому, что нашла способ победить.

Второй финал? Это много значит для меня. Я чувствую себя даже лучше, чем в прошлом году. Тогда я впервые вышла в финал турнира категории Premier и выиграла. На этот раз всё тяжелее — позади тяжёлый сезон, поэтом я рада снова сыграть в финале турнира такого уровня", — цитирует Соболенко официальный сайт WTA.