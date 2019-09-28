Казахстанский теннисист вышел в финал турнира в Китае

Бублик, занимающий 71-ю строчку рейтинга ATP, победил в двух сетах — 7:6, 6:4. Матч длился час и 27 минут.

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Ранее соперники друг против друга провели только одну встречу в 2017 году во время квалификационной стадии Кубка Кремля. По итогам двух сетов Бублик победил по эйсам со счетом 10:7.

На четвертьфинальной стадии казахстанец оказался сильнее болгарина Григора Димитрова (5:7, 7:6, 7:6), а идущий на 111-м месте в рейтинге Харрис победил португальца Жуана Соузу (6:7, 6:3, 6:4).