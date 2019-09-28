Международная федерация тенниса объявила результаты выборов членов совета директоров

Президент Федерации тенниса Казахстана (ФТК) Булат Утемуратов был переизбран на новый срок с ощутимым отрывом в количестве голосов.

Новый состав совета директоров ITF из 14 членов выглядит следующим образом:

Булат Утемуратов (Казахстан) — 357 голосов;

Бернар Джудичелли (Франция) — 304;

Рене Стаммбах (Швейцария) — 300;

Катрина Адамс (США) — 295;

Карлос Браво (Коста-Рика) — 288;

Камило Перес Лопес Морейра (Парагвай) — 280;

Нао Каватэй (Япония) — 275;

Сальма Муэли-Гизани (Тунис) — 269;

Мартин Корри (Великобритания) — 239;

Джек Грэм (Канада) — 238;

Ульрих Клаус (Германия) — 213;

Стефан Цветков (Болгария) — 203;

Анил Ханна (Индия) — 203;

Алексей Селиваненко (Россия) — 201.

Кроме Утемуратова, который входит в совет директоров ITF с 2015 года, еще семь членов были переизбраны на повторный срок.

ITF объединяет 210 национальных теннисных организаций, 143 имеют статус полноправных членов и 63 ассоциированных. Высшими полномочиями обладает генеральное собрание, проводимое ежегодно и которое утверждает бюджет, рассматривает заявки претендентов на членство в федерации, а также избирает президента и совет Директоров ITF. Только полноправные члены обладают правом голоса на генеральном собрании.