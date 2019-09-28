Международная федерация тенниса объявила результаты выборов членов совета директоров

Президент Федерации тенниса Казахстана (ФТК) Булат Утемуратов был переизбран на новый срок с ощутимым отрывом в количестве голосов.
Новый состав совета директоров ITF из 14 членов выглядит следующим образом:
Булат Утемуратов (Казахстан) — 357 голосов;
Бернар Джудичелли (Франция) — 304;
Рене Стаммбах (Швейцария) — 300;
Катрина Адамс (США) — 295;
Карлос Браво (Коста-Рика) — 288;
Камило Перес Лопес Морейра (Парагвай) — 280;
Нао Каватэй (Япония) — 275;
Сальма Муэли-Гизани (Тунис) — 269;
Мартин Корри (Великобритания) — 239;
Джек Грэм (Канада) — 238;
Ульрих Клаус (Германия) — 213;
Стефан Цветков (Болгария) — 203;
Анил Ханна (Индия) — 203;
Алексей Селиваненко (Россия) — 201.
Кроме Утемуратова, который входит в совет директоров ITF с 2015 года, еще семь членов были переизбраны на повторный срок.
ITF объединяет 210 национальных теннисных организаций, 143 имеют статус полноправных членов и 63 ассоциированных. Высшими полномочиями обладает генеральное собрание, проводимое ежегодно и которое утверждает бюджет, рассматривает заявки претендентов на членство в федерации, а также избирает президента и совет Директоров ITF. Только полноправные члены обладают правом голоса на генеральном собрании.
«Будучи в составе совета директоров, президент ФТК уже внес и воплотил в жизнь немало инициатив, которые впоследствии приобрели международные масштабы. Одним из примеров является организация и проведение Азиатского командного первенства среди детей до 12 лет. Факт переизбрания Утемуратова на повторный срок в высший орган ITF свидетельствует о заслуженном доверии и признании со стороны стран-участниц. ФТК в своей деятельности приложит максимум усилий, чтобы оправдать ожидания международного теннисного сообщества и быть достойной такого высокого статуса», — говорится в сообщении ФТК.