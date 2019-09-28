Соболенко и Мертенс проиграли в финале парного разряда на турнире в Ухани
28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выиграть второй за день титул на турнире в китайском Ухани, сообщает корреспондент БЕЛТА.
28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выиграть второй за день титул на турнире в китайском Ухани, сообщает корреспондент БЕЛТА.
После выигрыша решающего поединка в одиночном разряде Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс проиграла в финале парных состязаний
До этого Арина Соболенко и Элизе Мертенс 4 раза становились чемпионками в парном разряде на турнирах Женской тенниской ассоциации.