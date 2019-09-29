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12:27 (мск), источник: ТАСС

Теннисистка Кузнецова проиграла в первом круге на турнире в Пекине

ТАСС, 29 сентября. Российская теннисистка Светлана Кузнецова, которая получила уайлд-кард, проиграла американке Кристине Макхейл в первом раунде турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Пекине.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча закончилась со счетом 6:0, 1:6, 6:3 в пользу 27-летней американки. В следующем круге Макхейл сыграет с победительницей матча между действующей победительницей турнира датчанкой Каролин Возняцки (16-й номер посева) и американкой Лорен Дэвис. Кузнецова впервые с 2016 года проиграла сет всухую, тогда она уступила испанке Гарбинье Мугурусе на итоговом турнире WTA в Сингапуре (6:3, 0:6, 1:6). Всего россиянка проигрывала сет «под ноль» 24 раза, при этом ей удалось выиграть в трех матчах.

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В другом матче россиянка Анна Блинкова уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой (0:6, 1:6).

34-летняя Кузнецова является победительницей Открытого чемпионата Франции (2009) и США (2004), также она добиралась до четвертьфиналов на Открытом чемпионате Австралии (2005, 2009, 2013) и на Уимблдоне (2003, 2005, 2007, 2017). В рейтинге WTA россиянка занимает 69-е место, в ее активе 18 титулов WTA.

Макхейл на всех турнирах серии Большого шлема играла в третьем раунде, однако дальше не пробивалась. В рейтинге WTA она занимает 104-е место, в ее активе один титул WTA.

Призовой фонд турнира составляет $8,285 млн. Кузнецова дважды становилась его победительницей (2006, 2009) и дважды играла в финале (2004, 2008).

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