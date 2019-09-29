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13:25 (мск), источник: Vesti.kz

Бублик проиграл свой второй финал турнира ATP в карьере, но стал первой ракеткой Казахстана

Казахстанский теннисист Александр Бублик не смог стать победителем турнира АТР Chengdu Open в Чэнду (Китай), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

В финале представитель Казахстана проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7). Матч продолжался два часа и восемь минут.

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Стоит отметить, что 22-летний Бублик на данный момент занимает 71 место в рейтинге ATP, а 28-летний испанец является 63-й ракеткой мира. После этого матча счет личных встреч стал 2−0 в пользу Карреньо-Бусты.

Для испанца это четвертый титул на турнирах ATP в одиночном разряде и первый в нынешнем сезоне.

При этом благодаря выходу в финал Бублик поднимется на 57-е место в рейтинге ATP и обойдет Михаила Кукушкина, который на данный момент является первой ракеткой Казахстана. В обновленном рейтинге он будет заниматься 60 место.

В полуфинале представитель Казахстана обыграл Ллойда Харриса из ЮАР со счетом 7:6, 6:4, а до этого на четвертьфинальной стадии казахстанец оказался сильнее болгарина Григора Димитрова — 5:7, 7:6, 7:6.

Напомним, в июле этого года Бублик вышел в финал турнира ATP в Ньюпорте (штат Рой-Айленд, США), где уступил американцу Джону Изнеру.

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