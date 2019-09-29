Бублик проиграл свой второй финал турнира ATP в карьере, но стал первой ракеткой Казахстана
Казахстанский теннисист Александр Бублик не смог стать победителем турнира АТР Chengdu Open в Чэнду (Китай), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский теннисист Александр Бублик не смог стать победителем турнира АТР Chengdu Open в Чэнду (Китай), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В финале представитель Казахстана проиграл испанцу Пабло
Стоит отметить, что 22-летний Бублик на данный момент занимает 71 место в рейтинге ATP, а 28-летний испанец является 63-й ракеткой мира. После этого матча счет личных встреч стал 2−0 в пользу
Для испанца это четвертый титул на турнирах ATP в одиночном разряде и первый в нынешнем сезоне.
При этом благодаря выходу в финал Бублик поднимется на 57-е место в рейтинге ATP и обойдет Михаила Кукушкина, который на данный момент является первой ракеткой Казахстана. В обновленном рейтинге он будет заниматься 60 место.
В полуфинале представитель Казахстана обыграл Ллойда Харриса из ЮАР со счетом 7:6, 6:4, а до этого на четвертьфинальной стадии казахстанец оказался сильнее болгарина Григора Димитрова — 5:7, 7:6, 7:6.
Напомним, в июле этого года Бублик вышел в финал турнира ATP в Ньюпорте (штат