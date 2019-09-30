Российский теннисист Медведев сохранил четвертое место в рейтинге ATP
ТАСС, 30 сентября. Россиянин Даниил Медведев сохранил четвертую строчку в рейтинге Ассоциации
ТАСС, 30 сентября. Россиянин Даниил Медведев сохранил четвертую строчку в рейтинге Ассоциации
Медведев на прошлой неделе не выступал на турнирах ATP. 22 сентября в финале турнира St. Petersburg Open (призовой фонд — $1,18 млн) россиянин победил хорвата Борну Чорича. Ранее Медведев гарантировал себе участие в Итоговом турнире ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября, в нем примут участие восемь лучших теннисистов по итогам сезона.
Россиянин Карен Хачанов остался на девятом месте, Андрей Рублев поднялся на одну позицию и занимает 35-е место.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло — лидирует серб Новак Джокович, второе место занимает испанец Рафаэль Надаль, третье — швейцарец Роджер Федерер.
Рейтинг АТР от 30 сентября:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9865 очков;.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225;.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7130;.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5305;.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4415;.
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4095;.
7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3420;.
8 (8). Кей Нисикори (Япония) — 3330;.
9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2810;.
10 (10). Роберрто
35 (36). Андрей Рублев (Россия) — 1261.