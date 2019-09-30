Российский теннисист Медведев сохранил четвертое место в рейтинге ATP

Медведев на прошлой неделе не выступал на турнирах ATP. 22 сентября в финале турнира St. Petersburg Open (призовой фонд — $1,18 млн) россиянин победил хорвата Борну Чорича. Ранее Медведев гарантировал себе участие в Итоговом турнире ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября, в нем примут участие восемь лучших теннисистов по итогам сезона.