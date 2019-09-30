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10:45 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Медведев сохранил четвертое место в рейтинге ATP

ТАСС, 30 сентября. Россиянин Даниил Медведев сохранил четвертую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте ATP.

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Источник: Reuters

Медведев на прошлой неделе не выступал на турнирах ATP. 22 сентября в финале турнира St. Petersburg Open (призовой фонд — $1,18 млн) россиянин победил хорвата Борну Чорича. Ранее Медведев гарантировал себе участие в Итоговом турнире ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября, в нем примут участие восемь лучших теннисистов по итогам сезона.

Россиянин Карен Хачанов остался на девятом месте, Андрей Рублев поднялся на одну позицию и занимает 35-е место.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло — лидирует серб Новак Джокович, второе место занимает испанец Рафаэль Надаль, третье — швейцарец Роджер Федерер.

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Рейтинг АТР от 30 сентября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9865 очков;.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225;.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7130;.

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5305;.

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4415;.

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4095;.

7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3420;.

8 (8). Кей Нисикори (Япония) — 3330;.

9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2810;.

10 (10). Роберрто Баутиста-Агут (Испания) — 2575…

35 (36). Андрей Рублев (Россия) — 1261.

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