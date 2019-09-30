Бублик обошел Кукушкина и стал первой ракеткой Казахстана

Источник: РИА "Новости"

Благодаря этому ему удалось подняться на 14 строчек и расположиться на 57-м месте в рейтинге ATP. До этого его высшим местом в рейтинге была 71-я строчка, на которую он поднялся 22 июля 2019 года.

Михаил Кукушкин, который долгое время был первой ракеткой Казахстана, потерял две строчки в рейтинге и теперь занимает 60-е место.

Изменений в ТОП-10 рейтинга не произошло — лидирует по-прежнему серб Новак Джокович, а замыкает десятку испанец Роберто Баутиста-Агут.

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Рейтинг АТР, версия от 30 сентября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9865 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225;

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7130;

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5305;

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4415;

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4095;

7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3420;

8 (8). Кэй Нисикори (Япония) — 3330;

9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2810;

10 (10). Роберрто Баутиста-Агут (Испания) — 2575;

…

57 (71). Александр Бублик (Казахстан) — 1004;

60 (58). Михаил Кукушкин (Казахстан) — 996.