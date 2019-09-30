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11:13 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко сохранила 14-е место в рейтинге WTA

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко после победы на турнире в китайском Ухане осталась на 14-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Сейчас в активе первой ракетки Беларуси 2785 очков. Виктория Азаренко, которая на прошлой неделе не играла, опустилась на 50-е место, имея 1116 очков. Александра Саснович находится на 60-й позиции (1012), Ольга Говорцова занимает 201-е место (298), Вера Лапко на 237-м (250).

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Первая десятка рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) — 6446 очков,

2. Каролина Плишкова (Чехия) — 6125,

3. Элина Свитолина (Украина) — 5320,

4. Наоми Осака (Япония) — 5011,

5. Симона Халеп (Румыния) — 4907,

6. Бьянка Андрееску (Канада) — 4835,

7. Петра Квитова (Чехия) — 4571,

8. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4225,

9. Серена Уильямс (США) — 3935,

10. Белинда Бенчич (Швейцария) — 3738.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) белорус Егор Герасимов впервые в карьере поднялся на 91-ю позицию, набрав после выхода в четвертьфинал турнира в китайском Чэнду 604 очка.

В тройке лидеров мужского рейтинга изменений не произошло — впереди серб Новак Джокович, вслед за ним расположились испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.

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