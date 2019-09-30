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11:42 (мск), источник: Vesti.kz

20-летняя теннисистка из Казахстана впервые в карьере приблизилась к ТОП-40 в рейтинге WTA

20-летняя казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые в карьере поднялась на 43-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

До этого наивысшим местом в рейтинге у Рыбакиной была 49 строчка, на которую она поднялась 16 сентября 2019 года.

Первой ракеткой Казахстана осталась Юлия Путинцева, которая переместилась с 38-й на 37-ю строчку рейтинга WTA. Ее наивысшим местом в рейтинге остается 27-я строчка, на которую она поднималась 6 февраля 2017 года.

Также в ТОП-100 из казахстанок входит Зарина Дияс, которая с 78-го поднялась на 77-е место.

В ТОП-10 произошло единственное изменение — румынка Симона Халеп сместила с пятой строчки канадку Бьянку Андрееску. Первой ракеткой остается Эшли Барти из Австралии, с которой Путинцевой предстоит сыграть во втором круге турнира WTA в Пекине.

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Рейтинг WTA, версия от 30 сентября:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6446 очков,
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 6125,
3 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5320,
4 (4). Наоми Осака (Япония) — 5011,
5 (6). Симона Халеп (Румыния) — 4907,
6 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 4835,
7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4571,
8 (8). Кики Бертенс (Голландия) — 4225,
9 (9). Серена Уильямс (США) — 3935,
10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3738,

37 (38). Юлия Путинцева (Казахстан) — 1420,
43 (50). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1259,
77 (78). Зарина Дияс (Казахстан) — 785.

Напомним, в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) первой ракеткой Казахстана стал Александр Бублик, который поднялся на 57-е место.

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