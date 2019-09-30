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12:28 (мск), источник: БЕЛТА

Александра Саснович проиграла на старте турнира в Пекине

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (60-й номер мирового рейтинга) неудачно стартовала на крупном турнире в Пекине с призовым фондом $8 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Сегодня в поединке 1/32 финала одиночного разряда белоруска встречалась с шестой ракеткой мира канадской теннисисткой Бьянкой Андрееску и взяла два стартовых гейма.

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Однако затем игра у Александры Саснович совсем разладилась, и соперница выиграла первый сет со счетом 6:2. Вторая партия также началась с двух выигранных геймов белоруски, потом канадка выровняла положение — 2:2. Но сценарий первого сета не повторился: Александра Саснович взяла 4 очка и победила 6:2. В решающем сете настоящей борьбы не получилось — Бьянка Андрееску выиграла его с результатом 6:1. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

На старте парного турнира Александра Саснович и россиянка Вероника Кудерметова сыграют с российско-чешским тандемом Екатерина Александрова / Катерина Синякова.

Белоруска Арина Соболенко (14) начнет выступление в китайской столице с 1/16 финала, где ее соперницей будет россиянка Дарья Касаткина (45).

Турнир в Пекине завершится 6 октября.

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