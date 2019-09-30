Александра Саснович проиграла на старте турнира в Пекине

Сегодня в поединке 1/32 финала одиночного разряда белоруска встречалась с шестой ракеткой мира канадской теннисисткой Бьянкой Андрееску и взяла два стартовых гейма.

Однако затем игра у Александры Саснович совсем разладилась, и соперница выиграла первый сет со счетом 6:2. Вторая партия также началась с двух выигранных геймов белоруски, потом канадка выровняла положение — 2:2. Но сценарий первого сета не повторился: Александра Саснович взяла 4 очка и победила 6:2. В решающем сете настоящей борьбы не получилось — Бьянка Андрееску выиграла его с результатом 6:1. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.