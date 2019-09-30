«Матч с Димитровым был самым запоминающимся». Бублик — о турнире в Китае и поражении в финале

Отметим, что Бублик дошел до финала, но в решающем матче уступил испанцу Пабло Карреньо-Бусте со счетом 7:6, 4:6, 6:7. Матч продолжался два часа и восемь минут.

«Это была отличная неделя. Я вышел в финал, но, увы, проиграл. Я счастлив, что оформил второй финал за год и я рад за Пабло, он сыграл невероятный матч. Матч с Григором Димитровым, наверное, был самым запоминающимся для меня здесь. Это был хорошая игра», — сказал Бублик в интервью официальному сайту турнира в Чэнду.