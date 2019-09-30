«Матч с Димитровым был самым запоминающимся». Бублик — о турнире в Китае и поражении в финале
Казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал свое выступление на турнире АТР Chengdu Open в китайском Чэнду.
Казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал свое выступление на турнире АТР Chengdu Open в китайском Чэнду.
Отметим, что Бублик дошел до финала, но в решающем матче уступил испанцу Пабло
«Это была отличная неделя. Я вышел в финал, но, увы, проиграл. Я счастлив, что оформил второй финал за год и я рад за Пабло, он сыграл невероятный матч. Матч с Григором Димитровым, наверное, был самым запоминающимся для меня здесь. Это был хорошая игра», — сказал Бублик в интервью официальному сайту турнира в Чэнду.
Благодаря выходу в финал турнира в Китае Бублик поднялся на 57-е место в рейтинге ATP и обошел идущего 60-м Михаила Кукушкина, став первой ракеткой Казахстана.
Напомним, в июле этого года Бублик вышел в финал турнира ATP в Ньюпорте (штат