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14:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Матч с Димитровым был самым запоминающимся». Бублик — о турнире в Китае и поражении в финале

Казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал свое выступление на турнире АТР Chengdu Open в китайском Чэнду.

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Отметим, что Бублик дошел до финала, но в решающем матче уступил испанцу Пабло Карреньо-Бусте со счетом 7:6, 4:6, 6:7. Матч продолжался два часа и восемь минут.

«Это была отличная неделя. Я вышел в финал, но, увы, проиграл. Я счастлив, что оформил второй финал за год и я рад за Пабло, он сыграл невероятный матч. Матч с Григором Димитровым, наверное, был самым запоминающимся для меня здесь. Это был хорошая игра», — сказал Бублик в интервью официальному сайту турнира в Чэнду.

Благодаря выходу в финал турнира в Китае Бублик поднялся на 57-е место в рейтинге ATP и обошел идущего 60-м Михаила Кукушкина, став первой ракеткой Казахстана.

Напомним, в июле этого года Бублик вышел в финал турнира ATP в Ньюпорте (штат Рой-Айленд, США), где уступил американцу Джону Изнеру.

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