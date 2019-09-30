Белинда Бенчич не пустила Винус Уильямс в третий круг турнира в Пекине
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Швейцарка Белинда Бенчич пробилась в третий круг теннисного турнира в Пекине, призовой фонд которого превышает 7,4 миллиона долларов.
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Швейцарка Белинда Бенчич пробилась в третий круг теннисного турнира в Пекине, призовой фонд которого превышает 7,4 миллиона долларов.
Бенчич, получившая девятый номер посева, во втором раунде обыграла американку Винус Уильямс со счетом 3:6, 6:3, 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа 23 минуты.
Следующей соперницей Бенчич станет победительница матча между седьмой ракеткой турнира чешкой Петрой Квитовой и француженкой Кристиной Младенович.