Текущие события
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Краснодар-2
Факел
00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Барыс
Куньлунь
22
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Нефтехимик
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
Ахмат
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
СКА
Футбол. Зарубежный
21:45
Парма
Торино
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Сибирь
Б
32
Все события
Фоторепортажи
10Судьбу игры «Локо» — «Зенит» решил VAR
14Финал ЛЧ в «Лужниках»: промах Терри и титул Криштиану
16:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Белинда Бенчич не пустила Винус Уильямс в третий круг турнира в Пекине

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Швейцарка Белинда Бенчич пробилась в третий круг теннисного турнира в Пекине, призовой фонд которого превышает 7,4 миллиона долларов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Бенчич, получившая девятый номер посева, во втором раунде обыграла американку Винус Уильямс со счетом 3:6, 6:3, 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа 23 минуты.

Следующей соперницей Бенчич станет победительница матча между седьмой ракеткой турнира чешкой Петрой Квитовой и француженкой Кристиной Младенович.

 СМИ узнали имена кандидатов на пост главного тренера 'Спартака'
Даже Шварценеггер не устоял: бодибилдерша из Красноярска покорила Европу
Без Чалова, но с Жемалетдиновым: кого Черчесов вызвал в сборную
Первая после Исинбаевой. Сидорова стала новой королевой
Красно-белая рекурсия. «Спартак» уволил Кононова
«Милан» заинтересован в услугах Шевченко
Юран: Готов вытащить «Спартак»
Полузащитник «Локомотива» рассказал о дружбе с Криштиану Роналду
Черчесов: Будем ждать Миранчуков к ноябрьскому сбору
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь