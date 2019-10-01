Первая ракетка мира не пустила Путинцеву в третий круг турнира в Пекине
Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева проиграла во втором круге турнира в Пекине, призовой фонд которого превышает 7,4 миллиона долларов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева проиграла во втором круге турнира в Пекине, призовой фонд которого превышает 7,4 миллиона долларов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ее соперницей была первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии, для которой это был первый матч на турнире в Пекине. Встреча, которая длилась час и 17 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:2.
Стоит отметить, что 24-летняя представительница Казахстана является 37-й ракеткой мира, а 23-летняя Барти занимает первое место в рейтинге WTA. После этого матча счет личных встреч стал 2:0 в пользу австралийки. Обе встречи прошли в 2019 году.
Напомним, в первом круге Путинцева разгромила российскую теннисистку Анну Блинкову со счетом 6:0, 6:1.