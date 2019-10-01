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09:41 (мск), источник: Vesti.kz

Первая ракетка мира не пустила Путинцеву в третий круг турнира в Пекине

Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева проиграла во втором круге турнира в Пекине, призовой фонд которого превышает 7,4 миллиона долларов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Ее соперницей была первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии, для которой это был первый матч на турнире в Пекине. Встреча, которая длилась час и 17 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:2.

Стоит отметить, что 24-летняя представительница Казахстана является 37-й ракеткой мира, а 23-летняя Барти занимает первое место в рейтинге WTA. После этого матча счет личных встреч стал 2:0 в пользу австралийки. Обе встречи прошли в 2019 году.

Напомним, в первом круге Путинцева разгромила российскую теннисистку Анну Блинкову со счетом 6:0, 6:1.

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