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11:46 (мск), источник: БЕЛТА

Соболенко проиграла Касаткиной на турнире в Пекине

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (14-й номер рейтинга WTA) завершила выступление в одиночном разряде на турнире в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в поединке 1/16 финала с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной (45) белоруска считалась фаворитом, но не сумела подтвердить это на корте. В первом сете Соболенко вела 2:1 по геймам, но затем россиянка проявила характер и выиграла партию — 6:4.

Во втором сете дело дошло до тай-брейка, в котором успех также был на стороне Касаткиной — 7:6 (7:5). Матч продолжался 1 час 54 минуты.

Следующей соперницей Дарьи Касаткиной будет еще одна россиянка Екатерина Александрова (38).

В первом круге парного разряда Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс встретятся с американским дуэтом Бетани Маттек-Сандс / София Кенин.

Еще одна белоруска Александра Саснович и россиянка Вероника Кудерметова сыграют с российско-чешской парой Екатерина Александрова / Катерина Синякова.

В 1/8 финала парного разряда мужского турнира в казахстанском Нур-Султане белорус Андрей Василевский и украинский теннисист Денис Молчанов встретятся с бельгийско-чешским тандемом Рубен Бемельманс / Зденек Колар. Белорус Илья Ивашко во втором раунде одиночного разряда будет соперничать с японцем Кити Утидой.

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