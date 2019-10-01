Соболенко проиграла Касаткиной на турнире в Пекине

Сегодня в поединке 1/16 финала с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной (45) белоруска считалась фаворитом, но не сумела подтвердить это на корте. В первом сете Соболенко вела 2:1 по геймам, но затем россиянка проявила характер и выиграла партию — 6:4.

Во втором сете дело дошло до тай-брейка, в котором успех также был на стороне Касаткиной — 7:6 (7:5). Матч продолжался 1 час 54 минуты.

Следующей соперницей Дарьи Касаткиной будет еще одна россиянка Екатерина Александрова (38).

В первом круге парного разряда Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс встретятся с американским дуэтом Бетани Маттек-Сандс / София Кенин.

Еще одна белоруска Александра Саснович и россиянка Вероника Кудерметова сыграют с российско-чешской парой Екатерина Александрова / Катерина Синякова.