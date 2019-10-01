Соболенко проиграла Касаткиной на турнире в Пекине
1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (14-й номер рейтинга WTA) завершила выступление в одиночном разряде на турнире в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (14-й номер рейтинга WTA) завершила выступление в одиночном разряде на турнире в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке 1/16 финала с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной (45) белоруска считалась фаворитом, но не сумела подтвердить это на корте. В первом сете Соболенко вела 2:1 по геймам, но затем россиянка проявила характер и выиграла партию — 6:4.
Во втором сете дело дошло до
Следующей соперницей Дарьи Касаткиной будет еще одна россиянка Екатерина Александрова (38).
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