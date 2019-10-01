Касаткина победила Соболенко во втором круге турнира в Пекине
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Россиянка Дарья Касаткина завоевала путевку в третий круг теннисного турнира в Пекине, призовой фонд которого превышает 7,4 миллиона долларов.
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Россиянка Дарья Касаткина завоевала путевку в третий круг теннисного турнира в Пекине, призовой фонд которого превышает 7,4 миллиона долларов.
Касаткина в матче второго раунда переиграла представительницу Белоруссии Арину Соболенко, получившую 12-й номер посева, со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Поединок продолжался 1 час 50 минут.
За место в четвертьфинале турнира российская теннисистка поспорит с соотечественницей Екатериной Александровой.