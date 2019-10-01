Джокович стартовал с победы на турнире в Токио

Джокович стартовал с победы на турнире в Токио

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел во второй раунд теннисного турнира в Токио, призовой фонд которого составляет почти 1,9 миллиона долларов.