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11:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джокович стартовал с победы на турнире в Токио

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел во второй раунд теннисного турнира в Токио, призовой фонд которого составляет почти 1,9 миллиона долларов.

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Источник: Reuters

Джокович в первом раунде обыграл австралийца Алексея Попырина, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счетом 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте полтора часа.

Следующим соперником Джоковича станет японец Го Соэда.

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