Джокович стартовал с победы на турнире в Токио
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел во второй раунд теннисного турнира в Токио, призовой фонд которого составляет почти 1,9 миллиона долларов.
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел во второй раунд теннисного турнира в Токио, призовой фонд которого составляет почти 1,9 миллиона долларов.
Джокович в первом раунде обыграл австралийца Алексея Попырина, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счетом 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте полтора часа.
Следующим соперником Джоковича станет японец Го Соэда.