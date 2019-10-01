Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Салават Юлаев
Торпедо
41
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Сочи
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Локомотив
21
Футбол. Еврокубки
19:55
Реал
Брюгге
Футбол. Еврокубки
19:55
Аталанта
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
22:00
Локомотив
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:00
Галатасарай
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:00
Црвена Звезда
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Динамо З
Футбол. Еврокубки
22:00
Ювентус
Байер
Все события
Фоторепортажи
10Кого Черчесов не вызвал в сборную России
18Российский десант красоток на ЧМ по легкой атлетике
12:22 (мск), источник: Vesti.kz

Кукушкин отыгрался с 1:6 на решающем тай-брейке, но проиграл 12-й ракетке мира на старте турнира в Пекине

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин не смог выйти во второй круг турнира в Пекине, призовой фонд которого составляет более 3,5 миллиона долларов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В первом круге соперником казахстанского теннисиста был шестой номер посева итальянец Фабио Фоньини.

Встреча, которая продолжалась два часа и 31 минуту, завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:7 (6:8) в пользу итальянца. Причем Кукушкин в третьем сете вел со счетом 5:3 на своей подаче, но растерял преимущество. На решающем тай-брейке казахстанец проигрывал 1:6, но смог отыграться 6:6, однако все же уступил со счетом 6:8.

Во втором круге Фоньини встретится с российским теннисистом Андреем Рублевым, который на старте турнира обыграл болгарина Григора Димитрова со счетом 6:2, 7:5.

Напомним, что на этой неделе Кукушкин лишился статуса первой ракетки Казахстана, уступив это звание Александру Бублику.

Читайте также
Он даже не бросает по воротам, или почему Скабелка объявил канадца лишним в "Барысе"
Россия пропустит Олимпийские игры 2020 и 2022?
Американского тренера выгнали с ЧМ. В США нашли своего Чегина
Криштиану Роналду заговорил о жизни вне футбола
Семак назвал праздником возвращение Лиги чемпионов в Петербург
«Ужас и неуважение»: атлеты протестуют против ЧМ в Катаре
Орлов ответил Уткину, назвавшему «Зенит» империей зла
РФС: Смолов погорячился в своих высказываниях
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь