Кукушкин отыгрался с 1:6 на решающем тай-брейке, но проиграл 12-й ракетке мира на старте турнира в Пекине

Встреча, которая продолжалась два часа и 31 минуту, завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:7 (6:8) в пользу итальянца. Причем Кукушкин в третьем сете вел со счетом 5:3 на своей подаче, но растерял преимущество. На решающем тай-брейке казахстанец проигрывал 1:6, но смог отыграться 6:6, однако все же уступил со счетом 6:8.