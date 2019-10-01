Соболенко и Мертенс проиграли в 1/8 парного разряда на турнире в Пекине
1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс выбыли из парного разряда на турнире в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс выбыли из парного разряда на турнире в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Ранее в 1/16 финала одиночного разряда Арина Соболенко проиграла российской теннисистке Дарье Касаткиной — 4:6, 6:7 (5:7).
Соболенко проиграла Касаткиной на турнире в ПекинеСегодня в поединке 1/16 финала с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной (45) белоруска считалась фаворитом, но не сумела подтвердить это на корте. В первом сете Арина Соболенко вела 2:1, но затем россиянка проявила характер и выиграла — 6:4.
Белоруска Александра Саснович и россиянка Вероника Кудерметова в 1/16 парного разряда уступили
Александра Саснович проиграла победительнице US Open Бьянке Андрееску на старте турнира в ПекинеВ поединке 1/32 финала одиночного разряда белоруска встречалась с шестой ракеткой мира канадской теннисисткой Бьянкой Андрееску и взяла два стартовых гейма.
В 1/8 финала парного разряда мужского турнира в казахстанском