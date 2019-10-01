Соболенко и Мертенс проиграли в 1/8 парного разряда на турнире в Пекине

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Сегодня белорусско-бельгийский дуэт в 1/8 финала встречался с американской парой Бетани Маттек-Сандс / София Кенин и уступил в двух партиях — 3:6, 6:7 (5:7).

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Ранее в 1/16 финала одиночного разряда Арина Соболенко проиграла российской теннисистке Дарье Касаткиной — 4:6, 6:7 (5:7).

Соболенко проиграла Касаткиной на турнире в ПекинеСегодня в поединке 1/16 финала с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной (45) белоруска считалась фаворитом, но не сумела подтвердить это на корте. В первом сете Арина Соболенко вела 2:1, но затем россиянка проявила характер и выиграла — 6:4.

Белоруска Александра Саснович и россиянка Вероника Кудерметова в 1/16 парного разряда уступили российско-чешскому тандему Екатерина Александрова / Катерина Синякова — 3:6, 2:6. В первом раунде одиночных состязаний Александра Саснович проиграла канадской теннисистке Бьянке Андрееску — 2:6, 6:2, 1:6.

Александра Саснович проиграла победительнице US Open Бьянке Андрееску на старте турнира в ПекинеВ поединке 1/32 финала одиночного разряда белоруска встречалась с шестой ракеткой мира канадской теннисисткой Бьянкой Андрееску и взяла два стартовых гейма.