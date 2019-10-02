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12:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Пекине

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов пробился в четвертьфинал турнира в Пекине, призовой фонд которого превышает 3,5 миллиона долларов.

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Источник: Reuters

Хачанов, получивший от организаторов четвертый номер посева, в матче второго раунда обыграл француза Жереми Шарди, прошедшего в основную сетку турнира через квалификацию, со счетом 7:6 (7:0), 7:6 (7:5). Теннисисты провели на корте 1 час 41 минуту.

За выход в полуфинал Хачанов поспорит с победителем матча между другим россиянином Андреем Рублевым и шестой ракеткой турнира итальянцем Фабио Фоньини.

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