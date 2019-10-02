Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Пекине

Хачанов, получивший от организаторов четвертый номер посева, в матче второго раунда обыграл француза Жереми Шарди, прошедшего в основную сетку турнира через квалификацию, со счетом 7:6 (7:0), 7:6 (7:5). Теннисисты провели на корте 1 час 41 минуту.