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12:51 (мск), источник: БЕЛТА

Илья Ивашко вышел в четвертьфинал «Челленджера» в Нур-Султане

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (132-й номер мирового рейтинга) вышел в четвертьфинал турнира серии «Челленджер» в казахстанском Нур-Султане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в поединке 1/8 финала белорус уверенно переиграл японского теннисиста Каити Утиду (286) — 6:1, 6:4. Для победы Илье Ивашко понадобилось всего 58 минут.

В 1/8 финала парного разряда белорус Андрей Василевский и украинский теннисист Денис Молчанов, посеянные под первым номером, встретятся с бельгийско-чешским тандемом Рубен Бемельманс / Зденек Колар.

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