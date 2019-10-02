Илья Ивашко вышел в четвертьфинал «Челленджера» в Нур-Султане
2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (132-й номер мирового рейтинга) вышел в четвертьфинал турнира серии «Челленджер» в казахстанском
2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (132-й номер мирового рейтинга) вышел в четвертьфинал турнира серии «Челленджер» в казахстанском
Сегодня в поединке 1/8 финала белорус уверенно переиграл японского теннисиста Каити Утиду (286) — 6:1, 6:4. Для победы Илье Ивашко понадобилось всего 58 минут.
В 1/8 финала парного разряда белорус Андрей Василевский и украинский теннисист Денис Молчанов, посеянные под первым номером, встретятся с