Маррей впервые за год вышел в четвертьфинал турнира ATP
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.
В матче второго раунда Маррей, занимающий на данный момент 503-е место в рейтинге Ассоциации
Для 32-летнего Маррея этот выход в ¼ финала турнира ATP стал первым с сентября 2018 года. В последний раз Маррей играл в четвертьфинале турнира ATP в китайском Шэньчжэне, где в двух сетах уступил испанцу Фернандо Вердаско.
Трехкратный победитель турниров Большого шлема в одиночном разряде Маррей в январе 2019 года объявил о завершении карьеры