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13:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Маррей впервые за год вышел в четвертьфинал турнира ATP

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Экс-первая ракетка мира британец Энди Маррей пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине, призовой фонд которого превышает 3,5 миллиона долларов.

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Источник: Reuters

В матче второго раунда Маррей, занимающий на данный момент 503-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обыграл соотечественника Кэмерона Норри со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 6:1.

Для 32-летнего Маррея этот выход в ¼ финала турнира ATP стал первым с сентября 2018 года. В последний раз Маррей играл в четвертьфинале турнира ATP в китайском Шэньчжэне, где в двух сетах уступил испанцу Фернандо Вердаско.

Трехкратный победитель турниров Большого шлема в одиночном разряде Маррей в январе 2019 года объявил о завершении карьеры из-за травмы бедра, но позже перенес операцию и в марте сообщил, что готов вернуться на корт. Первый матч в одиночном разряде после возвращения 32-летний британец провел в августе на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

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