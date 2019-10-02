Маррей впервые за год вышел в четвертьфинал турнира ATP

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В матче второго раунда Маррей, занимающий на данный момент 503-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обыграл соотечественника Кэмерона Норри со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 6:1.

Для 32-летнего Маррея этот выход в ¼ финала турнира ATP стал первым с сентября 2018 года. В последний раз Маррей играл в четвертьфинале турнира ATP в китайском Шэньчжэне, где в двух сетах уступил испанцу Фернандо Вердаско.