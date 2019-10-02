Андрееску вышла в третий круг турнира в Пекине
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Канадская теннисистка Бьянка Андрееску пробилась в третий раунд турнира в Пекине, призовой фонд которого превышает 7,4 миллиона долларов.
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Канадская теннисистка Бьянка Андрееску пробилась в третий раунд турнира в Пекине, призовой фонд которого превышает 7,4 миллиона долларов.
Андрееску, получившая пятый номер посева, в матче второго круга обыграла бельгийку Элизе Мертенс со счетом 6:3, 7:6 (7:5). Теннисистки провели на корте 1 час 55 минут.
Следующей соперницей Андрееску станет американка Дженнифер Брэди, вышедшая в основную сетку турнира через квалификацию.