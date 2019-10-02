Рублев проиграл Фоньини на турнире в Пекине
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление в одиночном разряде на турнире в Пекине, призовой фонд которого превышает 3,5 миллиона долларов.
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление в одиночном разряде на турнире в Пекине, призовой фонд которого превышает 3,5 миллиона долларов.
В матче второго круга Рублев уступил итальянцу Фабио Фоньини (6-й номер посева) со счетом 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.
В ¼ финала соревнований Фоньини сыграет с еще одним российским теннисистом Кареном Хачановым (4).