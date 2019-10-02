Квитова обыграла Бенчич и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Чешка Петра Квитова пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине, призовой фонд которого превышает 7,4 миллиона долларов.
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Чешка Петра Квитова пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине, призовой фонд которого превышает 7,4 миллиона долларов.
Квитова, получившая от организаторов седьмой номер посева, в матче третьего круга обыграла посеянную под девятым номером швейцарку Белинду Бенчич со счетом 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут.
Следующей соперницей Квитовой станет победительница встречи между первой ракеткой турнира австралийкой Эшли Барти и китаянкой Чжэн Сайсай.