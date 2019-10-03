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20:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Надаль пропустит турнир серии «Мастерс» в Шанхае

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль не примет участие в турнире серии «Мастерс», который пройдет в Шанхае на следующей неделе, сообщает As.

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Источник: Reuters

Как отмечает издание, 33-летний теннисист, в сентябре снявшийся с матча выставочного турнира в Швейцарии из-за травмы запястья, не успеет восстановиться к «Мастерсу» в Шанхае.

Ожидается, что Надаль сыграет на турнире в Париже (28 октября — 3 ноября). Испанец ранее завоевал право выступить на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который пройдет в Лондоне 10—17 ноября.

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