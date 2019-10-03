Надаль пропустит турнир серии «Мастерс» в Шанхае
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль не примет участие в турнире серии «Мастерс», который пройдет в Шанхае на следующей неделе, сообщает As.
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль не примет участие в турнире серии «Мастерс», который пройдет в Шанхае на следующей неделе, сообщает As.
Как отмечает издание, 33-летний теннисист, в сентябре снявшийся с матча выставочного турнира в Швейцарии
Ожидается, что Надаль сыграет на турнире в Париже (28 октября — 3 ноября). Испанец ранее завоевал право выступить на Итоговом турнире Ассоциации