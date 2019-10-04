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10:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Надаль подтвердил, что снялся с «Мастерса» в Шанхае

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что отказался от участия в турнире серии «Мастерс» в Шанхае.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее об этом сообщалось в СМИ. По данным прессы, Надаль сыграет на «Мастерсе» в Париже (28 октября — 3 ноября).

«Я с большой грустью объявляю, что не смогу сыграть в Шанхае в этом году. Как вы, наверное, знаете, у меня было воспаление на левом запястье во время Кубка Лейвера, и у меня не было времени на восстановление и тренировки, чтобы быть готовым к этому великолепному турниру. Я надеюсь вернуться на турнир в Шанхае в 2020 году», — цитирует Надаля сайт турнира.

«Мастерс» в Шанхае пройдет 6—13 октября.

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