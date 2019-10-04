Надаль подтвердил, что снялся с «Мастерса» в Шанхае
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что отказался от участия в турнире серии «Мастерс» в Шанхае.
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что отказался от участия в турнире серии «Мастерс» в Шанхае.
Ранее об этом сообщалось в СМИ. По данным прессы, Надаль сыграет на «Мастерсе» в Париже (28 октября — 3 ноября).
«Я с большой грустью объявляю, что не смогу сыграть в Шанхае в этом году. Как вы, наверное, знаете, у меня было воспаление на левом запястье во время Кубка Лейвера, и у меня не было времени на восстановление и тренировки, чтобы быть готовым к этому великолепному турниру. Я надеюсь вернуться на турнир в Шанхае в 2020 году», — цитирует Надаля сайт турнира.
«Мастерс» в Шанхае пройдет