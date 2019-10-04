Надаль подтвердил, что снялся с «Мастерса» в Шанхае

«Я с большой грустью объявляю, что не смогу сыграть в Шанхае в этом году. Как вы, наверное, знаете, у меня было воспаление на левом запястье во время Кубка Лейвера, и у меня не было времени на восстановление и тренировки, чтобы быть готовым к этому великолепному турниру. Я надеюсь вернуться на турнир в Шанхае в 2020 году», — цитирует Надаля сайт турнира.