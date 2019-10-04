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11:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хачанов вышел в полуфинал турнира в Пекине

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов пробился в полуфинал турнира в Пекине, призовой фонд которого превышает 3,5 миллиона долларов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Хачанов, 4-й сеяный, в четвертьфинале победил итальянца Фабио Фоньини, посеянного под 6-м номером, со счетом 3:6, 6:3, 6:1. Теннисисты провели на корте 1 час 46 минут.

В полуфинале соперником российского теннисиста будет победитель матча Доминик Тим (Австрия, 1-й номер посева) — Энди Маррей (Великобритания).

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