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12:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джокович вышел в полуфинал турнира в Токио

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в полуфинал теннисного турнира в Токио, призовой фонд которого составляет почти 1,9 миллиона долларов.

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Источник: Reuters

Джокович в четвертьфинале победил француза Люка Пуя (5-й сеяный) со счетом 6:1, 6:2. Матч продолжался 50 минут.

Соперником серба в полуфинале будет победитель матча Давид Гоффен (Бельгия, 3) — Чон Хён (Южная Корея).

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