Джокович вышел в полуфинал турнира в Токио

Джокович вышел в полуфинал турнира в Токио

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в полуфинал теннисного турнира в Токио, призовой фонд которого составляет почти 1,9 миллиона долларов.