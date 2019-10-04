Джокович вышел в полуфинал турнира в Токио
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в полуфинал теннисного турнира в Токио, призовой фонд которого составляет почти 1,9 миллиона долларов.
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в полуфинал теннисного турнира в Токио, призовой фонд которого составляет почти 1,9 миллиона долларов.
Джокович в четвертьфинале победил француза Люка Пуя (5-й сеяный) со счетом 6:1, 6:2. Матч продолжался 50 минут.
Соперником серба в полуфинале будет победитель матча Давид Гоффен (Бельгия, 3) — Чон Хён (Южная Корея).