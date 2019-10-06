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5 октября, источник: ТАСС

Теннисист Хачанов уступил пятой ракетке мира Тиму в полуфинале турнира в Пекине

ТАСС, 5 октября. Россиянин Карен Хачанов проиграл пятой ракетке мира австрийцу Доминику Тиму в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 2:6, 7:6 (7:5), 7:5 в пользу 26-летнего австрийца. Четвертый сеяный Хачанов выиграл первый сет и вел во втором со счетом 5:3. В финале соревнований первый сеяный турнира Тим встретится с победителем матча между немцем Александром Зверевым (2) и греком Стефаносом Циципасом (3), который состоится позднее в субботу.

Хачанов является победителем четырех турниров ATP, на турнирах серии Большого шлема его лучшим результатом является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2019). В рейтинге ATP 23-летний россиянин занимает девятое место. Тим является победителем 14 турниров ATP, лучшим результатом 26-летнего австрийца на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции (2018, 2019).

Турнир в Пекине завершится 6 октября, общий призовой фонд соревнований составляет $3,6 млн.

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