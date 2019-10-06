Теннисист Хачанов уступил пятой ракетке мира Тиму в полуфинале турнира в Пекине

Встреча завершилась со счетом 2:6, 7:6 (7:5), 7:5 в пользу 26-летнего австрийца. Четвертый сеяный Хачанов выиграл первый сет и вел во втором со счетом 5:3. В финале соревнований первый сеяный турнира Тим встретится с победителем матча между немцем Александром Зверевым (2) и греком Стефаносом Циципасом (3), который состоится позднее в субботу.