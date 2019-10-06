Шарапова: Скучаю по маминым русским блинам с домашним вишнёвым вареньем

«Постоянно путешествую. Этим летом провела только одну полную неделю дома. Люблю путешествовать. Планирую посетить Африку и Кубу в ближайшее время. Всегда путешествую со своим собственным вспенивателем молока, на случай если в гостиничном номере есть хорошая кофемашина. Любимый город в Европе — Амстердам. Могла бы жить там, но только летом. Скучаю по домашней кухне во время путешествий, особенно по маминым русским блинам с домашним вишнёвым вареньем.