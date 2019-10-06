Шарапова: Скучаю по маминым русским блинам с домашним вишнёвым вареньем

Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава Сенаторз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз
Детройт Ред Уингз
Футбол. Зарубежный
5.10
Осасуна
Вильярреал
21
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
Футбол. Зарубежный
5.10
Дженоа
Милан
12
Футбол. Зарубежный
5.10
Монпелье
Монако
31
Футбол. Зарубежный
5.10
Дижон
Страсбур
10
Футбол. Зарубежный
5.10
Брест
Метц
20
Футбол. Зарубежный
5.10
Тулуза
Бордо
13
Футбол. Зарубежный
5.10
Нант
Ницца
10
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
Футбол. Зарубежный
5.10
Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас
12
Футбол. Зарубежный
5.10
Шальке-04
Кельн
11
Футбол. Зарубежный
5.10
Валенсия
Алавес
21
Футбол. Премьер-лига
5.10
Сочи
Крылья Советов
02
Футбол. Зарубежный
5.10
Верона
Сампдория
20
Футбол. Зарубежный
5.10
ПСЖ
Анже
40
Футбол. Первый дивизион
5.10
Балтика
Краснодар-2
41
Футбол. Первый дивизион
5.10
Чайка
Нефтехимик
02
Футбол. Первый дивизион
5.10
Торпедо М
Шинник
20
Хоккей. КХЛ
5.10
Витязь
Спартак
Б
12
Хоккей. КХЛ
5.10
СКА
Трактор
12
Футбол. Первый дивизион
5.10
Армавир
Текстильщик
20
Футбол. Первый дивизион
5.10
Мордовия
Ротор
01
Футбол. Первый дивизион
5.10
Факел
Томь
00
Футбол. Зарубежный
5.10
Ливерпуль
Лестер
21
Футбол. Зарубежный
5.10
Бернли
Эвертон
10
Футбол. Зарубежный
5.10
Уотфорд
Шеффилд Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
5.10
Норвич
Астон Вилла
15
Футбол. Зарубежный
5.10
Реал
Гранада
42
Хоккей. КХЛ
5.10
ЦСКА
Динамо Р
61
Футбол. Премьер-лига
5.10
Рубин
Тамбов
21
Футбол. Зарубежный
5.10
Бавария
Хоффенхайм
12
Футбол. Зарубежный
5.10
Байер
РБ Лейпциг
11
Футбол. Зарубежный
5.10
Фрайбург
Боруссия Д
22
Футбол. Зарубежный
5.10
Падерборн
Майнц
12
Футбол. Зарубежный
5.10
СПАЛ
Парма
10
Футбол. Первый дивизион
5.10
Нижний Новгород
Енисей
13
Футбол. Первый дивизион
5.10
Чертаново
Спартак-2
22
Хоккей. КХЛ
5.10
Автомобилист
ХК Динамо
14
Хоккей. КХЛ
5.10
Металлург Мг
Торпедо
Б
23
Футбол. Зарубежный
5.10
Брайтон & Хоув
Тоттенхэм Хотспур
30
Футбол. Премьер-лига
11:30
Урал
Зенит
Футбол. Премьер-лига
5.10
Оренбург
Динамо
20
Футбол. Зарубежный
5.10
Леганес
Леванте
12
Хоккей. КХЛ
5.10
Сибирь
Нефтехимик
42
Футбол. Премьер-лига
5.10
Уфа
Ахмат
01
Футбол. Первый дивизион
5.10
Луч
Авангард К
22
Футбол. Первый дивизион
5.10
СКА-Хабаровск
Химки
11
Все события
Фоторепортажи
10Лига чемпионов эффектно вернулась в Петербург
8«Спартак» и Кононов: хуже было только при Скале
5 октября, источник: Чемпионат.com

Шарапова: Скучаю по маминым русским блинам с домашним вишнёвым вареньем

Российская теннисистка Мария Шарапова в интервью изданию UsMagazine поделилась неизвестными фактами о себе.

Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

«Постоянно путешествую. Этим летом провела только одну полную неделю дома. Люблю путешествовать. Планирую посетить Африку и Кубу в ближайшее время. Всегда путешествую со своим собственным вспенивателем молока, на случай если в гостиничном номере есть хорошая кофемашина. Любимый город в Европе — Амстердам. Могла бы жить там, но только летом. Скучаю по домашней кухне во время путешествий, особенно по маминым русским блинам с домашним вишнёвым вареньем.

Наименее любимая тренировка — тяжёлая атлетика. Мне нужно немного вздремнуть после обеда, чтобы пройти через эти долгие тренировочные дни", — отметила Шарапова.

Читайте также
 Фанаты требовали у журналистки показать грудь. Она ответила!
Жена Кокорина шикарно отдыхала, пока муж был в тюрьме!
Тур РПЛ завершится матчами в Екатеринбурге, Москве и Краснодаре
«Спартак» прервал победную серию «Витязя» из десяти матчей в КХЛ
Дубль Соболева принес «Крыльям Советов» победу над «Сочи» в ЧР
АПЛ: Покеттино на грани, «Ливерпуль» побеждает 17 матчей подряд
«Монако» уступил в чемпионате Франции, Головин был удален с поля
Тарасова: Платье Клеопатры делает Загитову очень сексуальной
Победная серия «Витесса» Леонида Слуцкого достигла трех матчей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь