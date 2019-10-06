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13:51 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Пятая ракетка мира румынка Халеп не сыграет на «ВТБ Кубке Кремля»

ТАСС, 6 октября. Румынка Симона Халеп, занимающая пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), снялась с турнира «ВТБ Кубок Кремля», который пройдет в Москве. Об этом сообщает портал Tennis.Life.

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Источник: РИА "Новости"

«ВТБ Кубок Кремля» пройдет с 12 по 20 октября.

«Симона Халеп была приглашена в Москву, но она снялась», — говорится в сообщении.

25 сентября Халеп из-за болей в спине не смогла доиграть матч третьего круга с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной на турнире в китайском Ухане.

28-летняя Халеп является победительницей Открытого чемпионата Франции и Уимблдона, финалисткой Открытого чемпионата Австралии, а также полуфиналисткой Открытого чемпионата США. В ее активе 19 титулов Женской теннисной ассоциации (WTA).

«ВТБ Кубок Кремля» пройдет в 30-й раз, в этом году матчи состоятся на арене крытого ледового дворца «Крылатское». В женском турнире выступят третья ракетка мира украинка Элина Свитолина, чешка Петра Квитова (7), представительница Нидерландов Кики Бертенс (8), россиянки Екатерина Александрова (38), Дарья Касаткина (45), Анастасия Павлюченкова (40) и Вероника Кудерметова (42). Призовой фонд турнира составляет $1,032 млн. Действующей победительницей соревнований является Касаткина.

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