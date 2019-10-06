СМИ: Пятая ракетка мира румынка Халеп не сыграет на «ВТБ Кубке Кремля»

Источник: РИА "Новости"

«ВТБ Кубок Кремля» пройдет с 12 по 20 октября.

«Симона Халеп была приглашена в Москву, но она снялась», — говорится в сообщении.

25 сентября Халеп из-за болей в спине не смогла доиграть матч третьего круга с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной на турнире в китайском Ухане.

28-летняя Халеп является победительницей Открытого чемпионата Франции и Уимблдона, финалисткой Открытого чемпионата Австралии, а также полуфиналисткой Открытого чемпионата США. В ее активе 19 титулов Женской теннисной ассоциации (WTA).