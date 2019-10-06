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18:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тим победил Циципаса и выиграл турнир в Пекине

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Австрийский теннисист Доминик Тим выиграл турнир в Пекине, призовой фонд которого превышает 3,5 миллиона долларов.

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Источник: РИА "Новости"

Тим, получивший от организаторов первый номер посева, в финале победил грека Стефаноса Циципаса (3) со счетом 3:6, 6:4, 6:1. Матч продолжался 2 часа 12 минут.

Для 26-летнего австрийца это 15-й титул ATP в одиночном разряде в карьере и четвертый в сезоне. Ранее Тим отобрался на итоговый турнир АТР, который пройдет в Лондоне 10—17 ноября.

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