Тим победил Циципаса и выиграл турнир в Пекине

Тим, получивший от организаторов первый номер посева, в финале победил грека Стефаноса Циципаса (3) со счетом 3:6, 6:4, 6:1. Матч продолжался 2 часа 12 минут.

Для 26-летнего австрийца это 15-й титул ATP в одиночном разряде в карьере и четвертый в сезоне. Ранее Тим отобрался на итоговый турнир АТР, который пройдет в Лондоне 10—17 ноября .