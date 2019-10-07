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08:09 (мск), источник: ТАСС

Касаткина поднялась на шесть позиций в рейтинге WTA

ТАСС, 7 октября. Россиянка Дарья Касаткина поднялась с 45-го на 39-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации в понедельник.

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На прошлой неделе Касаткина дошла до четвертьфинала турнира в Пекине, где уступила датчанке Каролин Возняцки.

Победительница турнира в Пекине японка Наоми Осака поднялась с четвертой на третью позицию. Канадка Бьянка Андрееску также улучшила позицию, поднявшись с шестого на пятое место.

Лидерство в рейтинге сохранила австралийка Эшли Барти, которая проиграла Осаке в финале турнира в Пекине, второе место занимает Каролина Плишкова из Чехии. Россиянка Мария Шарапова располагается на 137-м месте.

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Рейтинг WTA от 7 октября:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7096 очков;.

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 6015;.

3 (4). Наоми Осака (Япония) — 5621;.

4 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5525;.

5 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 5041;.

6 (5). Симона Халеп (Румыния) — 4962;.

7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4776;.

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4495;.

9 (9). Серена Уильямс (США) — 3935;.

10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3848…

35 (38). Екатерина Александрова (Россия) — 1473…

39 (45). Дарья Касаткина (Россия) — 1425;.

40 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1385…

45 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1244…

55 (56). Светлана Кузнецова (Россия) — 1051…

66 (65). Анна Блинкова (Россия) — 936…

78 (79). Маргарита Гаспарян (Россия) — 779…

88 (89). Анастасия Потапова (Россия) — 695…

92 (93). Наталья Вихлянцева (Россия) — 654…

100 (100). Анна Калинская (Россия) — 616…

137 (137). Мария Шарапова (Россия) — 466.

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