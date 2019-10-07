Хачанов сохранил девятое место в рейтинге ATP

На прошлой неделе Хачанов дошел до полуфинала турнира в Пекине, где уступил будущему победителю соревнований австрийцу Доминику Тиму.

Лучшим российским теннисистом по-прежнему является Даниил Медведев, который сохранил за собой четвертую строчку рейтинга. Андрей Рублев поднялся на две позиции и теперь занимает 33-е место.