Хачанов сохранил девятое место в рейтинге ATP
ТАСС, 7 октября. Россиянин Карен Хачанов сохранил девятую строчку в рейтинге Ассоциации
ТАСС, 7 октября. Россиянин Карен Хачанов сохранил девятую строчку в рейтинге Ассоциации
На прошлой неделе Хачанов дошел до полуфинала турнира в Пекине, где уступил будущему победителю соревнований австрийцу Доминику Тиму.
Лучшим российским теннисистом
В первой десятке рейтинга изменений не произошло — лидирует серб Новак Джокович, второе место занимает испанец Рафаэль Надаль, третье — швейцарец Роджер Федерер.
Рейтинг АТР от 7 октября:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10365 очков;.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225;.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7130;.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 4965;.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4915;.
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4185;.
7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3630;.
8 (8). Кей Нисикори (Япония) — 3040;.
9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2945;.
10 (10). Роберрто
33 (35). Андрей Рублев (Россия) — 1261.