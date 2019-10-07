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09:02 (мск), источник: ТАСС

Хачанов сохранил девятое место в рейтинге ATP

ТАСС, 7 октября. Россиянин Карен Хачанов сохранил девятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте ATP в понедельник.

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Источник: Reuters

На прошлой неделе Хачанов дошел до полуфинала турнира в Пекине, где уступил будущему победителю соревнований австрийцу Доминику Тиму.

Лучшим российским теннисистом по-прежнему является Даниил Медведев, который сохранил за собой четвертую строчку рейтинга. Андрей Рублев поднялся на две позиции и теперь занимает 33-е место.

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В первой десятке рейтинга изменений не произошло — лидирует серб Новак Джокович, второе место занимает испанец Рафаэль Надаль, третье — швейцарец Роджер Федерер.

Рейтинг АТР от 7 октября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10365 очков;.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225;.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7130;.

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 4965;.

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4915;.

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4185;.

7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3630;.

8 (8). Кей Нисикори (Япония) — 3040;.

9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2945;.

10 (10). Роберрто Баутиста-Агут (Испания) — 2575…

33 (35). Андрей Рублев (Россия) — 1261.

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