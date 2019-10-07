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12:10 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Потапова не сумела выйти во второй круг теннисного турнира в Тяньцзине

ТАСС, 7 октября. Россиянка Анастасия Потапова проиграла Каролин Гарсии из Франции в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Тяньцзине.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, продолжавшаяся 1 час 56 минут, завершилась со счетом 6:2, 2:6, 6:2 в пользу французской теннисистки. Спортсменки встречались между собой впервые. Во втором круге 25-летняя Гарсия (4-й номер посева) сыграет с победительницей матча между китаянкой Ван Яфань и американкой Лорен Дэвис.

18-летняя Потапова на турнирах серии Большого шлема выходила во второй круг на Открытом чемпионате Австралии, Франции и Уимблдоне. В рейтинге WTA россиянка занимает 88-е место.

Лучшим достижением Гарсии на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В рейтинге WTA она занимает 31-е место, в ее активе 7 титулов ассоциации.

Турнир в Тяньцзине завершится 13 октября. Призовой фонд составляет $500 тыс. Гарсия является действующей чемпионкой турнира. В 2017 году победительницей соревнований становилась россиянка Мария Шарапова.

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