Маррей в непростом матче обыграл Лондеро на старте «Мастерса» в Шанхае

В трёх партиях он оказался сильнее аргентинца Хуана-Игнасио Лондеро (2:6, 6:2, 6:4).

Продолжительность матча составила 2 часа 17 минут. На счету Маррея 10 подач навылет, 4 двойные ошибки и 4 брейка. Его соперник отметился 4 эйсами, 2 двойными ошибками и реализацией 3 брейк-пойнтов из 10.