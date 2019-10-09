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8 октября, источник: ТАСС

Теннисист Рублев вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Шанхае

ТАСС, 8 октября. Российский теннисист Андрей Рублев победил хорвата Борну Чорича в матче первого круга турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае. Призовой фонд соревнований составляет около $7,5 млн.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:4) в пользу 21-летнего россиянина. Чорич, прошлогодний финалист турнира, был посеян под 12-м номером. Рублев номера посева не имеет.

В следующем круге Рублев сыграет с победителем матча Гвидо Пелья (Аргентина) — Джон Миллман (Австралия), который пройдет позднее во вторник.

Рублев один раз побеждал на турнирах серии ATP, лучшим его результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в ¼ финала Открытого чемпионата США в 2017 году. В рейтинге ATP Рублев занимает 33-е место, Чорич — 15-е.

Турнир в Шанхае завершится 13 октября. Победитель получит $1,375 млн и 1000 рейтинговых очков, финалист — $696 тыс. и 600 очков. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, в 2009 году победу одержал россиянин Николай Давыденко.

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