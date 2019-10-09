Тарпищев: Российские теннисистки через полтора года взбудоражат результатами весь мир

Источник: РИА "Новости"

С 12 по 20 октября в Москве пройдет «ВТБ Кубок Кремля». Турнир состоится в 30-й раз, в этом году матчи состоятся на арене крытого ледового дворца «Крылатское».

«Состав турнира как никогда сильный, особенно у мужчин. В Москве будет выступать тройка наших игроков, которые взбудоражили весь мир своими результатами. У девушек такую ситуацию ожидаем через полтора года», — сказал Тарпищев.

В мужских соревнованиях выступят теннисисты сборной России Даниил Медведев (4-й номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов), Карен Хачанов (9) и Андрей Рублев (33).