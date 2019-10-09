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8 октября, источник: ТАСС

Тарпищев: Российские теннисистки через полтора года взбудоражат результатами весь мир

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российские теннисистки примерно через полтора года смогут удивить своими выступлениями весь мир. Об этом журналистам заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

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Источник: РИА "Новости"

С 12 по 20 октября в Москве пройдет «ВТБ Кубок Кремля». Турнир состоится в 30-й раз, в этом году матчи состоятся на арене крытого ледового дворца «Крылатское».

«Состав турнира как никогда сильный, особенно у мужчин. В Москве будет выступать тройка наших игроков, которые взбудоражили весь мир своими результатами. У девушек такую ситуацию ожидаем через полтора года», — сказал Тарпищев.

В мужских соревнованиях выступят теннисисты сборной России Даниил Медведев (4-й номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов), Карен Хачанов (9) и Андрей Рублев (33).

В женском турнире выступят в том числе четвертая ракетка мира украинка Элина Свитолина, чешка Петра Квитова (7), представительница Нидерландов Кики Бертенс (8), россиянки Екатерина Александрова (35), Дарья Касаткина (39), Анастасия Павлюченкова (40) и Вероника Кудерметова (45).

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