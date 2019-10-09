Тарпищев: Шарапова была бы хорошей имиджевой составляющей и рекламой «ВТБ Кубка Кремля»

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Ранее Шарапова объявила, что не примет участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце из-за травмы плеча, также 32-летняя россиянка отказалась от участия в московском турнире «ВТБ Кубок Кремля» в пользу турнира в Люксембурге, который пройдет с 14 по 20 октября. При этом Тарпищев не исключил, что Шарапова также пропустит люксембургский турнир.

«Шарапову мы рассматривали как имиджевую составляющую турнира. Это хорошая реклама, промо-акции — общение с детьми, а они все равняются на нее, любят Шарапову. Но у нее сложный график, а сейчас она реально травмирована», — сказал Тарпищев.

На данный момент Шарапова занимает 137-е место в рейтинге WTA. Россиянка является победительницей 36 турниров WTA. Шарапова дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу — Открытые чемпионаты США и Австралии, а также Уимблдон. На Олимпийских играх — 2012 россиянка стала серебряным призером в одиночных соревнованиях.