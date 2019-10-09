Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Вегас Голден Найтс
Бостон Брюинз
00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Калгари Флэймз
Лос-Анджелес Кингз
03
Хоккей. НХЛ
3-й период
Нэшвилл Предаторз
Сан-Хосе Шаркс
31
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз
Анахайм Дакс
13
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз
36
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Эдмонтон Ойлерз
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз
Виннипег Джетс
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз
Даллас Старз
34
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
8.10
ЦСКА
Амур
41
Хоккей. КХЛ
8.10
Локомотив
Ак Барс
04
Хоккей. КХЛ
8.10
Йокерит
Сочи
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
ХК Динамо
Все события
Фоторепортажи
8Головкин победил Деревянченко
16Карпина уже носят на руках. Главные фото победы «Ростова» над ЦСКА
8 октября, источник: ТАСС

Тарпищев: Шарапова была бы хорошей имиджевой составляющей и рекламой «ВТБ Кубка Кремля»

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Участие Марии Шараповой в «ВТБ Кубке Кремля» стало бы хорошей рекламой для турнира, но сложный график и травма не позволили ей приехать в Москву. Об этом журналистам заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Ранее Шарапова объявила, что не примет участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце из-за травмы плеча, также 32-летняя россиянка отказалась от участия в московском турнире «ВТБ Кубок Кремля» в пользу турнира в Люксембурге, который пройдет с 14 по 20 октября. При этом Тарпищев не исключил, что Шарапова также пропустит люксембургский турнир.

«Шарапову мы рассматривали как имиджевую составляющую турнира. Это хорошая реклама, промо-акции — общение с детьми, а они все равняются на нее, любят Шарапову. Но у нее сложный график, а сейчас она реально травмирована», — сказал Тарпищев.

На данный момент Шарапова занимает 137-е место в рейтинге WTA. Россиянка является победительницей 36 турниров WTA. Шарапова дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу — Открытые чемпионаты США и Австралии, а также Уимблдон. На Олимпийских играх — 2012 россиянка стала серебряным призером в одиночных соревнованиях.

«ВТБ Кубок Кремля» пройдет в 30-й раз в Москве, в этом году матчи состоятся на арене крытого ледового дворца «Крылатское» в Москве с 12 по 20 октября.

 Гадалка обманула Аделину Сотникову на 2 миллиона рублей
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Чемпион мира 2014 года по футболу завершил карьеру
Сорви Головин: как звезды нашего футбола играют в Европе
Россия передала WADA ответы по делу о московской лаборатории
ЦСКА вернулся на первое место в Западной конференции КХЛ
Сборная Европы: без Месси, Криштиану, «Реала» и «Ювентуса»
Красочная свадьба Сергея Семака на озере Комо (фото)
Защитник «Барселоны»: Каждый день страдаю от Месси
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь