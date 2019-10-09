Медведев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Шанхае

Медведев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Шанхае

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев пробился в третий круг на теннисном турнире серии «Мастерс» в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.