Медведев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Шанхае
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев пробился в третий круг на теннисном турнире серии «Мастерс» в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев пробился в третий круг на теннисном турнире серии «Мастерс» в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
Медведев, посеянный на турнире под третьим номером, в матче второго раунда нанес поражение британцу Кэмерону Норри со счетом 6:3, 6:1. Поединок продолжался 54 минуты.
Следующим соперником российского теннисиста будет канадец Вашек Поспишил.