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8 октября, источник: Спорт РИА Новости

Медведев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Шанхае

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев пробился в третий круг на теннисном турнире серии «Мастерс» в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.

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Источник: AP 2019

Медведев, посеянный на турнире под третьим номером, в матче второго раунда нанес поражение британцу Кэмерону Норри со счетом 6:3, 6:1. Поединок продолжался 54 минуты.

Следующим соперником российского теннисиста будет канадец Вашек Поспишил.

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