Циципас вышел в третий круг турнира в Шанхае
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Грек Стефанос Циципас пробился в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Грек Стефанос Циципас пробился в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
Циципас, получивший от организаторов шестой номер посева, в матче второго раунда победил канадца Феликса
В следующем матче греческий теннисист сыграет с поляком Хубертом Хуркачем.