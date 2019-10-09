Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов вышел в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 млн долларов.
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов вышел в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 млн долларов.
В матче первого круга Хачанов (7-й номер посева) обыграл американца Тэйлора Фрица со счетом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.
Во втором раунде Хачанов встретится с итальянцем Фабио Фоньини (10).