Александрова вышла во второй круг турнира в Линце

Александрова вышла во второй круг турнира в Линце

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова вышла во второй круг теннисного турнира в австрийском Линце, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.