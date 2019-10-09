Александрова вышла во второй круг турнира в Линце
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова вышла во второй круг теннисного турнира в австрийском Линце, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова вышла во второй круг теннисного турнира в австрийском Линце, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
В матче первого круга Александрова (8-й номер посева) обыграла чешку Кристину Плишкову со счетом 3:6, 6:0, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.
Во втором раунде Александрова встретится с немкой Лаурой Зигемунд.