Джокович вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае

Джокович вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович пробился в третий раунд турнира серии «Мастерс» в китайском Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.