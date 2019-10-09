Джокович вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович пробился в третий раунд турнира серии «Мастерс» в китайском Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович пробился в третий раунд турнира серии «Мастерс» в китайском Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
Первая ракетка турнира Джокович в матче второго круга обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова со счетом 6:3, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут.
Следующим соперником Джоковича будет американец Джон Изнер, получивший от организаторов 16-й номер посева.