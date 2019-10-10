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00:46 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруска Арина Соболенко примет участие в турнире WTA Elite Trophy-2019

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко выступит на теннисном турнире The Hengqin Life WTA Elite Trophy, который пройдет в китайском Чжухае 22—27 октября, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Участие в данном старте примут 11 теннисисток из первой двадцатки рейтинга WTA, не попавших на итоговый турнир WTA в китайском Шэньчжэни. Еще одна спортсменка получит от организаторов wild card.

Помимо Арины Соболенко за главный приз состязаний поборются британка Йоханна Конта, американки София Кенин и Мэдисон Киз, и хорватка Петра Мартич. Претендентки будут разделены на четыре группы, победительницы которых выйдут в полуфинал.

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