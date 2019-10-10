Российский теннисист Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Шанхае

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Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу 32-летнего итальянца, который был посеян на турнире под 10-м номером.

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Теннисисты встречались во второй раз, у обоих по одной победе. В четвертьфинале турнира Фоньини сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым (3) и представителем Канады Вашеком Поспишилом.

23-летний Хачанов является победителем четырех турниров ATP (один — серии «Мастерс»), на турнирах Большого шлема его лучшим результатом является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2019).

Фоньини в мировом рейтинге занимает 12-е место, на его счету 9 титулов ATP.