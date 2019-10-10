Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Шанхае

Медведев одержал шесть побед на турнирах ATP в карьере. В нынешнем сезоне он выиграл турниры в Софии, Санкт-Петербурге и «Мастерс» в Цинциннати (США), а также дошел до финала Открытого чемпионата США, в котором в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Медведев, занимающий в мировом рейтинге 4-е место, квалифицировался на итоговый турнир ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября.