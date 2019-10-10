Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Шанхае
ТАСС, 10 октября. Россиянин Даниил Медведев победил представителя Канады Вашека Поспишила в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» Ассоциации
ТАСС, 10 октября. Россиянин Даниил Медведев победил представителя Канады Вашека Поспишила в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» Ассоциации
Встреча завершилась со счетом 7:6 (9:7), 7:5 в пользу 23-летнего россиянина, посеянного на турнире под третьим номером.
Теннисисты встречались впервые. В следующем круге Медведев сыграет с итальянцем Фабио Фоньини (10-й номер посева), который в третьем круге победил россиянина Карена Хачанова.
Медведев одержал шесть побед на турнирах ATP в карьере. В нынешнем сезоне он выиграл турниры в Софии,
29-летний Поспишил в рейтинге ATP сейчас занимает 248-е место.
Турнир в Шанхае завершится 13 октября. Победитель получит $1,375 млн и 1000 рейтинговых очков, финалист — $696 тыс. и 600 очков. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.