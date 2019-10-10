Теннисистка Бенчич выступит в квалификации «ВТБ Кубка Кремля»

«ВТБ Кубок Кремля» пройдет в 30-й раз в Москве, в этом году матчи состоятся на арене крытого ледового дворца «Крылатское» с 12 по 20 октября.
«Как мы и предполагали, к нам обратились игроки первой десятки [рейтинга WTA] с просьбой предоставить им места в сетке непосредственно перед турниром. Речь идет, в первую очередь, о тех, кому понадобятся очки перед итоговым турниром года. Одним из таких игроков стала швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, которой мы предоставили wild card квалификационного турнира, ей еще придется побороться за выход в основную сетку соревнований. Это делает наш турнир еще более интересным, говорит о том, что уже в первые выходные можно будет увидеть игру теннисисток самого высокого класса», — сказал Селиваненко.
Помимо Бенчич в Москве сыграют Элина Свитолина и Кики Бертенс, также претендующие на попадание в Итоговый турнир WTA, который пройдет с 27 октября по 3 ноября. Участие в нем примут лучшие восемь теннисисток сезона по итогам рейтинга WTA.