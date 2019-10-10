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16:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Федерер вышел в ¼ финала «Мастерса» в Шанхае

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер вышел в ¼ финала теннисного турнира серии «Мастерс» в китайском Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.

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Источник: AP 2019

В матче третьего круга Федерер (2-й номер посева) обыграл бельгийца Давида Гоффена (13) со счетом 7:6 (9:7), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 54 минуты.

В ¼ финала турнира Федерер встретится с победителем матча между россиянином Андреем Рублевым и представителем Германии Александром Зверевым (5).

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